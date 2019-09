Renners trekken zich niets aan van stillegging Dam tot Damloop: "Pont gepakt"

ZAANDAM - Meerdere renners hebben op eigen initiatief alsnog de Dam tot Damloop gerend. De wedstrijd werd vanmiddag vanwege de hitte stilgelegd.

"We hebben de pont gepakt naar de NDSM-werf en zijn toen met google maps hier naartoe gelopen", vertellen twee renners terwijl ze tussen de opruimwerkzaamheden door aan het rennen waren. De meeste renners die alsnog zijn gaan lopen, hebben de pont gepakt omdat de IJtunnel gesloten was voor hardlopers.

"We voelen nog net niet de bezems in onze rug", vertelt een vrouw. "We lopen ook op eigen risico nu. En hebben zelf water mee en doen rustig aan, want het is natuurlijk toch warm en we willen geen risico's lopen. Maar ja, we gaan nog een stukje verder lopen."

Enthousiast

Ondanks dat de Dam tot Damloop werd afgebroken, stonden er nog genoeg mensen langs de kant om de renners aan te moedigen. "De mensen op de route zijn nog erg enthousiast. Dus eigenlijk is het toch nog wel een klein cadeautje", aldus twee vrouwen. "We doen niet te gek, we doen hem niet op tijd", vertelt een man, die een uur heeft gewacht tot de zon minder fel stond. "Dus lekker relaxed. Dus dan is het toch wel beregezellig aan de route."