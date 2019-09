Ruim 66.000 euro ingezameld met Dam tot Dam Wandeltocht: zo zag het eruit

AMSTERDAM - Het Dam tot Dam Weekend is vanochtend officieel van start gegaan met de Dam tot Dam Wandeltocht. Aan de zeventiende editie deden ruim 15.000 wandelaars mee. Voor Pink Ribbon, het goede doel van het evenement, werd ruim 66.000 euro ingezameld.

Deelnemers konden kiezen uit vier verschillende routes: 10, 20, 27 of 42 kilometer. De start van de drie verste afstanden was traditiegetrouw voor het Paleis op de Dam in Amsterdam. Bijna 13.000 wandelaars verzamelden zich daar voor de tocht richting de tweede dam; die van Zaandam. In Zaandam gingen later op de ochtend de overige deelnemers van start op de 10 kilometer.

Deelnemers deelden foto's van de tocht op social media met de hashtag #degezelligste. De foto's werden getoond op grote schermen op de Dam en in het Dam tot Dam Park. Ook dit jaar stonden er weer veel toeschouwers langs de kant om de wandelaars aan te moedigen.

Weekend

Het sportieve evenement is nog niet voorbij; vanavond is de Damloop by night. Morgenochtend springen zo'n 5.000 deelnemers op de fiets en daarna barst het Dam tot Damloop-spektakel los met 50.000 deelnemers.

