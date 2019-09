Indrukwekkende mars voor geweldslachtoffers door Hilversum

HILVERSUM - Nabestaanden hebben met een mars door het centrum van Hilversum alle slachtoffers herdacht die de afgelopen jaren door een geweldsmisdrijf om het leven zijn gekomen. Zij droegen meterslange linten met daarop alle 325 namen van de slachtoffers.

"Iedereen leest weleens dat er iemand vermoord is, maar pas bij het zien van dat hele grote lint besef je dat het er zoveel zijn", verklaart Maya Bor de aanpak. Haar zoon Marc Plessius verdween tien jaar geleden in Peru. Zij vermoedt dat hij is vermoord.

Op initiatief van Maya is de jaarlijkse Dag Herdenken Geweldslachtoffers nu in Hilversum gehouden. Voorgaande jaren vonden deze opvallende herdenkingen plaats in Alkmaar, Rotterdam en Wolvega. "Door dit lint te laten zien, hopen we dat mensen zich realiseren dat je met geweld niets opschiet."

Ook burgemeester Pieter Broertjes van Hilversum liep mee in de mars. "Na deze afschuwelijk week waarin allerlei mensen zijn doodgeschoten, is het nog belangrijker dat mensen bij elkaar komen en hun verhalen aan elkaar vertellen. Het kan iedereen overkomen."