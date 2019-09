Geweldsslachtoffers worden herdacht in Hilversum: "We willen laten zien dat geweld niet nodig is"

HILVERSUM - Op initiatief van Maya Bor is de jaarlijkse herdenking van geweldsslachtoffers komende zaterdag in Hilversum. Haar zoon Marc Plessius verdween tien jaar geleden in Peru en ze denkt dat hij vermoord is. Samen met alle nabestaanden van geweldsslachtoffers loopt ze zaterdag met een bijna 400 meter lang namenlint door het centrum van Hilversum. "We willen laten zien dat geweld niet nodig is."

"Tien jaar geleden alweer", zucht Maya. "Ik heb het er nog moeilijk mee. Dit slijt nooit", vertelt ze geëmotioneerd. Maya zag haar zoon Marc voor het laatst tijdens de kerstdagen in 2004. Kort daarna belde Marc zijn moeder op om te vertellen dat hij op reis ging. Een maand later bleek hij op een luchthaven in Peru te zijn betrapt met bijna vijf kilo cocaïne.

Marc, toen 25 jaar oud, gaat voor ruim 6,5 jaar de gevangenis in, maar na vier jaar komt hij vervroegd vrij. Even leek het erop dat Maya haar zoon snel weer in haar armen zou kunnen sluiten. Maar niets bleek minder waar. Marc mag het land niet verlaten en een half jaar later verdween hij van de aardbodem. Ze denkt dat hij vermoord is en twee jaar geleden besloot Maya om een 'verklaring van vermoedelijk overlijden' aan te vragen.

Herdenking

Ze sluit zich aan bij de Federatie Nabestaanden Geweldsslachtoffers en vindt veel steun tijdens de jaarlijkse herdenking. Op haar initiatief is dit jaar de herdenking in Hilversum. "Omdat Marc hiervandaan is weggegaan, hij heeft hier een aantal jaren gewoond en Hilversum is een mediastad maar niet alleen voor leuke zaken maar ook voor de minder leuke dingen. Dat moet ook aan de orde komen", zo legt ze uit.

Zaterdag is het dan zo ver. De nabestaanden komen samen in de Sint Vituskerk en lopen met een namenlint, met alle namen van geweldsslachtoffers, door het centrum van Hilversum. Ze willen laten zien dat geweld niet nodig is. "We kunnen allemaal een keer boos worden, maar om iemand dan neer te steken of van de aarde weg te nemen, dat mag niet. Wij zijn de Lieve Heer niet."

