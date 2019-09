Damloop als test voor de marathon

CASTRICUM - Voor de één wordt het zijn laatste marathon, voor de ander haar eerste. De TDR-atleten Edwin de Vries en Bo Ummels gebruiken de Dam tot Damloop allebei als test voor respectievelijk Berlijn en Amsterdam.

De Vries is met 26 jaar nog jong. De Overvener debuteerde in 2017 op de marathon in Amsterdam en scherpte in de twee daaropvolgende marathons zijn persoonlijk record telkens aan. Zijn 2.17.24 van vorig jaar in de hoofdstad was goed voor de zilveren medaille op het NK.

Toch loopt hij volgende week in Berlijn zijn laatste marathon als wedstrijdloper. De Dam tot Damloop van morgen is daaraan ondergeschikt.

Tekst gaat verder onder tweet

Ummels daarentegen staat voor haar debuut op de magische afstand. De 26-jarige Limburgse koos doelbewust voor een verhuizing naar het atletenhuis van Team Distance Runners in Castricum en de ervaren coach Guido Hartensveld om zich op de marathon te kunnen focussen.

"Ik vind het spannend, ben benieuwd hoe het gaat zijn zo'n marathon", zegt de nationaal kampioene op de halve marathon. "Ik wil hem in elk geval goed uitlopen. Welke tijd daaraan is gekoppeld, weet ik nog niet. Rond de 2.35, 2.40 zou mooi zijn."

Tekst gaat verder onder tweet

NH Sport zendt de Dam tot Damloop zondag live uit. De tv-uitzending begint om 10.00 uur.