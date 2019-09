Politie zoekt taxichauffeur die mogelijk getuige was van liquidatie Kelvin Maynard

AMSTERDAM ZUIDOOST - In het onderzoek nar de dood van Kelvin Maynard heeft de politie een mogelijke getuige ontdekt. Een automobilist die reed in een auto met een blauw kenteken, dus vermoedelijk een taxichauffeur, zou meer kunnen weten over de dader(s).

Afgelopen woensdag werd op de Langbroekdreef in Zuidoost een auto beschoten. De automobilist reed vervolgens een brandweerkazerne in. Hij overleed aan zijn verwondingen. Donderdag bleek het om oud-voetballer Kelvin Maynard te gaan.

Twee mensen op een scooter reden vervolgens weg in de richting van de Gooiseweg. De politie heeft nu het sterke vermoeden dat ter hoogte van de Gaasperdammerweg een taxi hard moest remmen voor de scooter. Die taxichauffeur wordt nu gevraagd zich te melden.