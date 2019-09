Zeehond houdt de gemoederen bezig in Den Helder: "Dit is een kleinere Bertus"

DEN HELDER - Bewoners die langs het water in Den Helder wonen, keken de afgelopen dagen raar op. In de binnenwateren zwemt sinds woensdag een ander dier dan gebruikelijk.

"Ik dacht eerst dat het een voetbal was die ronddobberde", vertelde een buurtbewoner. "Totdat ik ineens een kop zag bewegen." Het gaat hier namelijk om een zeehond, die via de sluis naar binnen is geglipt. "Hij is nog vrij jong en zwemt graag achter boten aan", vertelt schipper Frans Wiegman.

In Den Helder hebben ze al eens eerder een dergelijke situatie meegemaakt. "Al jaren hebben we Bertus in de haven", vertelt buurtbewoner Dennis Scheeve. "Dit is een wat kleinere. Hij hoort hier alleen niet thuis, dus ik hoop dat hij snel weer een uitweg vindt."

Opgesloten

Het dier zwemt sinds woensdag rondjes in het zoete water, zoekend naar een uitweg en naar eten. Doordat de sluis de enige uitweg is, heeft het dier problemen om weg te komen uit Den Helder. De zeesluis gaat namelijk alleen open als er boten doorheen willen en de zeehond zal dan per toeval mee moeten zwemmen. Zeehondencreche Pieterbuuren heeft laten weten het dier nog niet te willen helpen, omdat het gezond is en zich niet in een noodsituatie bevindt.