Zeehond zwemt door binnenwater van Den Helder: "Geloofde mijn ogen niet"

DEN HELDER - Een zeehond zwemt sinds enkele dagen in het binnenwater van Den Helder rond. Dennis Scheeve woont aan de Saturnus en zag het dier vandaag zwemmen vlakbij zijn huis.

"Ik geloofde mijn ogen niet", vertelt hij tegen NH Nieuws. "Ik zag ineens zijn kop boven het water uitkomen. Heel bijzonder, zoiets heb ik nog nooit gezien." Hij maakte snel een paar foto's en video's van het dier en belde de Havendienst in Den Helder.

Die bleken al op de hoogte te zijn. Volgens een medewerker van de havendienst zwemt het dier er al enkele dagen. "We kregen begin deze week een melding. Het dier moet door één van de sluizen zijn gezwommen. Dat is hier heel zeldzaam; het is de eerste keer in zes á zeven jaar tijd."

Lees ook: Verdwaalde zeehond gespot bij sluis in De Kwakel: "Uniek om zo'n beest hier te zien"

De havendienst schakelde Pieterburen in, maar volgens medewerker Meiga de Vries kunnen zij niet veel doen. "Het is op zich geen probleem. Het komt wel vaker voor dat zeehonden rondzwemmen in binnenwater. Meestal komen ze er vanzelf weer uit na een paar dagen."

Het dier vangen is geen optie, omdat het om een gezonde zeehond gaat met een goede conditie. "Zeehonden zijn ontzettend snel in het water. Als ze op de kant liggen, kun je ze vangen, maar in het water is dat niet te doen. En ze zijn vrij agressief. Vangen levert alleen maar stress op."

Lees ook: Hij is terug: huiszeehond Bertus van heel dichtbij gefilmd in haven Den Helder

De komende dagen houdt ze contact met de havendienst. "We zullen wel ingrijpen als het dier verzwakt raakt. Dat kun je goed zien, want dan gaan ze meer rusten en op de kant liggen. Dan zijn ze ook makkelijker te vangen."

Het gaat in ieder geval niet om Den Helders bekendste zeehond Bertus. Het dier dat in het binnenwater rondzwemt is kleiner en niet erg gericht op mensen.