Geen pers en publiek bij rechtszaak tegen Taghi komende week

AMSTERDAM - Aanstaande dinsdag en donderdag mag er geen pers en publiek aanwezig zijn tijdens de pro formazitting van de strafzaak tegen de groep rondom topcrimineel Ridouan Taghi.

"De geplande pro formazitting vindt plaats zeer kort nadat afgelopen woensdag een van de advocaten die bij de strafzaak betrokken was op straat werd doodgeschoten", laat de rechtbank in een persbericht weten. "De implicaties van deze gebeurtenis zijn op dit moment nog niet volledig te overzien." Meer details over de reden van deze aanpak wil de rechtbank op dit moment nog niet kwijt.

Het is een opmerkelijk besluit. Rechtszittingen zijn normaal gesproken namelijk altijd openbaar, behalve als er minderjarige verdachten terechtstaan. Eerder werden al andere mogelijke maatregelen genoemd, zoals het volledig anonimiseren van de nieuwe advocaat van kroongetuige Nabil B. Dat is in het verleden eerder gebeurd.

De rechtszaak vindt, zoals eerder al bekend was, plaats in in het Justitieel Complex Schiphol.