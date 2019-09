Verhuizing Tata's schrootpark moet hinder verminderen, al vrezen omwonenden meer lawaai

IJMUIDEN - Tata Steel begint vanaf 30 september met het aanleggen van een nieuw schrootpark op het bedrijfsterrein. Het leeuwendeel van het staalschroot verhuist dan van de overslaghaven Velserkom naar het midden van het terrein, de plek van het beoogde schrootpark.

Dat meldt het staalbedrijf uit IJmuiden op haar website. De verplaatsing van het schroot - oud staal dat hergebruikt wordt bij de productie - maakt onderdeel uit van de zogeheten Roadmap 2030. Een actieplan van de staalfabriek om hinder voor de omgeving te verminderen. Door de verhuizing van het schroot maken omwonenden zich juist zorgen over de mogelijke toename van lawaai.

Eind augustus werd in de IJmond via social media ook al geklaagd over nachtelijke herrie, afkomstig van kranen en vrachtwagens die het staalschroot verplaatsen. Ook via het centrale meldpunt stofmelder.nl kwamen er toen in een paar dagen tijd tientallen klachten binnen. Tata Steel besloot verder om het nachtelijke lossen van staal door vrachtwagens te stoppen.

Met de verplaatsing van het recyclebare schroot van de haven aan het Noordzeekanaal naar het middenterrein, komt de aan- en afvoer van het staal een stuk dichter bij Wijk aan Zee en Beverwijk te liggen.

De staalfabriek lijkt zich bewust van de zorgen en stipt aan dat er in de nacht minder voertuigbewegingen zullen plaatsvinden. "Tevens zullen wij het geluidsniveau afkomstig van de nieuwe locatie continu monitoren via metingen om zo nodig extra maatregelen te kunnen treffen."

Het is nog onduidelijk op welke datum het schrootpark in gebruik wordt genomen.