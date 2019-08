Herrie op terrein Tata Steel houdt omwonenden al nachtenlang wakker

WIJK AAN ZEE - Omwonenden van Tata Steel klagen over nachtelijk geluidsoverlast. De bron van de overlast blijkt het storten van ijzerschroot, zo wordt ook bevestigd door de staalfabriek zelf.

Via social media doen inwoners al enkele dagen hun beklag over de herrie, die te horen is in de wijde omgeving. Mensen in Wijk aan Zee, Beverwijk en Velsen-Noord hebben er last van.

De schrootverwerking blijkt de inwoners al nachtenlang wakker te houden. "Ik hoorde rond middernacht een aantal keren een enorm geraas, als van een instortend bouwwerk of zoiets", zegt de een. Een ander: "Ik heb het vannacht ook gehoord, alsof er grote dingen omvallen."

Via stofmelder.nl, een centraal meldpunt voor overlast, is er een reeks aan klachten binnengekomen. In totaal gaat het om 29 meldingen in de laatste drie dagen. Beheerder Jan van Kampen: "En dat zijn nog niet alle meldingen. Sommigen willen niet meegenomen worden in de statistieken. Dan kan je denken aan ongeveer 10 tot 20 procent van de melders", aldus Van Kampen.

De meldingen komen terecht bij de toezichthouder, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Tata Steel

Tata Steel schrijft in een online nieuwsbrief de geluidsoverlast te betreuren en gaat in gesprek met de veroorzakers. "Zo mogen er in de nachtelijke uren geen vrachtwagens schroot lossen en zijn er in de handeling van schroot bepaalde werkwijzen die het geluidsniveau dat ermee gepaard gaat, beperken. Tata Steel zal toezicht houden op de naleving van de regels."