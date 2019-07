'Waanzinnig harde knallen' op terrein Tata Steel: "Bodem trilde ervan"

WIJK AAN ZEE - Inwoners van Wijk aan Zee, Beverwijk en Heemskerk zijn gisteravond laat opgeschrikt door enkele knallen vanaf het terrein van Tata Steel. Na de knallen werd er een grote vonkenregen gezien op het terrein van de staalgigant.

De explosies werden rond 23.15 uur gehoord. "De bodem trilde ervan", laat een getuige in een schriftelijke reactie aan NH Nieuws weten. "Behalve knallen ook een enorm vonkenvuur."

Ook op Facebook maken tientallen mensen melding van harde knallen, trillende grond en fel licht boven het bedrijfsterrein. "Zat te schudden in m'n huis", schrijft een ander.

Tata Steel niet bereikbaar

Foto's van een gigantische stofwolk en/of vonkenregen bewijzen dat er iets aan de hand was, maar woordvoerders van Tata Steel zijn vanochtend nog niet bereikbaar voor commentaar. Ook de Veiligheidsregio Kennemerland laat weten geen contact te kunnen krijgen met Tata Steel.

Volgens Wijk aan Zeeër Ronald de Kaper ging het om een 'ontploffing bij het storten van slak'. "Ik sta nog een beetje te shaken, denk dat de vonken tot 100 meter de lucht in vlogen", laat hij weten via de Facebook.

Geluidseruptie

Zijn aanname wordt bevestigd door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZK). Een woordvoerder laat weten dat Tata Steel na de knallen melding heeft gemaakt van 'geluidseruptie bij het kiepen van slak door Harsco'.

Hoewel Tata het 'ongewone voorval' conform afspraak bij de ODNZK heeft gemeld, is er niets over een stofwolk of vonkenregen doorgegeven, laat een woordvoerder weten.

De gebeurtenissen vormen geen aanleiding om vandaag metingen te verrichten. "Dat moet steekproefsgewijs gebeuren."

Reactie Tata Steel

Rond 10.00 uur vanochtend liet Tata Steel weten dat de explosies inderdaad afkomstig waren van het terrein van de staalgigant. Door een ongeluk bij het kiepen van converterslak kwam die slak in aanraking met water, wat de knallen veroorzaakte.



Hoewel bij het kiepen van zogeheten rosa-slak grafiet kan vrijkomen - wat weer voor grafietregens kan zorgen - is daar volgens Tata Steel in dit geval geen sprake van. "Converterslak bevat geen koolstof, waardoor er geen grafiet kan vrijkomen", benadrukt de woordvoerder.