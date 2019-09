Vissers gebruiken jakleer om netten te beschermen: "We willen minder plastic in zee"

DEN HELDER - Helderse vissers zijn weer een stapje dichterbij om de plastic soep op zee tegen te gaan. Peter en Dirk Kraak gebruiken stukken jakleer om de netten te beschermen. De huiden blijken een milieubewust alternatief voor de plastic touwen die nu vooral de slijtage van de netten tegengaan.

Dirk Kraak laat wat stukken 'pluis' zien; plastic draden die in bundels aan de netten van de meeste visserschepen hangen. "Als de netten over de zeebodem slepen, breken stukken van het pluis af. Die draden blijven in zee achter en spoelen aan op het strand. Ik zie ze ook vaak op het strand liggen. Dat heeft ons bewust gemaakt dat we er iets mee moeten doen als vissers," vertelt Kraak aan NH Nieuws.

Een jaar lang gebruiken Peter en Dirk Kraak nu lappen jakleer om de netten te beschermen tegen slijtage. Peter Kraak is erg tevreden: "Onze slager kwam ermee. Hij was in Mongolië om mensen daar efficiënter te leren slachten. Het leer is daar een restproduct. Die jakhuiden zijn zo dik dat ze er daar niet zoveel mee kunnen. En de slager wist dat de vissers vroeger ook al huiden om netten te beschermen."

Het jakleer heeft nogal wat voordelen boven de plastic touwen, vertelt Peter Kraak: "Het sleept makkelijker over de zeebodem en er blijft geen zand in hangen. Een versleten lap is snel vervangen." De broers hopen vooral dat andere vissers hun voorbeeld volgen. "Wat wij als vissers kunnen bijdragen aan een schone zee, dat willen we doen."