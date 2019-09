Auto rijdt water in, bestuurder spoorloos verdwenen

BERKHOUT - Een auto is vrijdagochtend het water ingereden aan de Benneweg in Berkhout. De bestuurder van de auto was vervolgens in geen velden of wegen te bekennen.

Brandweerduikers zochten in en rond de auto, maar konden vervolgens geen bestuurder vinden. Na een zoektocht van een halfuur werd de automobilist nog steeds niet gevonden, waarna de hulpdiensten weer weggingen.

Een bergingsbedrijf zal de auto weghalen.