Auto rolt het water in en zinkt bij IJmuidens havengebied

IJMUIDEN - Een personenwagen is vanmiddag het water in gereden in IJmuiden nadat de bestuurder de handrem er vergeten was op te zetten. Even na half een ging het mis aan de Trawlerkade toen de wagen zo het diepe water in reed langs de kade. Omdat het onduidelijk was of de auto leeg was sprong een heldhaftige man direct het water in.

Gelukkig zat er verder niemand in de auto. De auto zonk vrij snel naar de bodem. Een kinderzitje, tas en ballen kwamen boven drijven. Deze spullen zijn door iemand uit het water gevist.

Het gaat nog even duren voordat de auto kan worden geborgen. Een speciale kraan en duikers zijn onderweg om hem uit het water te halen.