Opnieuw mars tegen geweld in Amsterdam-Zuidoost

AMSTERDAM ZUIDOOST - Tientallen Amsterdammers hebben gisteravond een mars gelopen om zich uit te spreken tegen de schiet- en steekpartijen in de stad.

De tocht begon om 20.00 uur bij flat Ganzenhoef. ChristenUnie-fractievoorzitter Don Ceder was ook aanwezig: 'Dank aan alle buurtbewoners, nabestaanden, kerken en organisaties die zojuist meeliepen met de mars voor veiligheid', twittert hij.

Gisteravond werd in Zuidoost de 32-jarige oud-profvoetballer Kelvin Maynard doodgeschoten. Er is dit jaar al achttien keer geschoten in het stadsdeel. Bij zes schietpartijen vielen gewonden en vier keer kwam er iemand om het leven.