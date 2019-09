Doodgeschoten oud-profvoetballer Maynard was bekende van politie

AMSTERDAM - De gisteravond in Amsterdam doodgeschoten oud-profvoetballer Kelvin Maynard was een bekende van de politie.

Dat meldt mediapartner NOS. De politie kan echter niet tegen de omroep vertellen waarom zijn naam in de politiesystemen voorkwam.



Over het motief voor de liquidatie is nog niets bekend. Volgens Omroep West zou 't het gevolg zijn van een ruzie over een gestolen partij drugs, maar dat kan de politie niet bevestigen. "We horen natuurlijk allerlei geruchten, en die worden allemaal onderzocht", aldus een politiewoordvoerder tegen de Haagse omroep.



De 32-jarige Maynard zat gisteren in een auto aan de Langbroekdreef in Amsterdam Zuidoost toen hij onder vuur werd genomen. Nadat hij was geraakt, probeerde hij weg te rijden, maar ramde daarbij de brandweerkazerne in de straat. Ondanks pogingen van brandweermensen om hem te reanimeren, overleed hij ter plaatse. De vermoedelijke daders sloegen op een motor op de vlucht, en zijn nog niet gepakt.

Eerder vandaag werd bekend dat zijn moordenaar hem al enige tijd in de gaten hield. De twee in het zwart geklede mannen op een twee- of driewielige motor of scooter zouden hem vanaf het Wethouder de Roosplein bij metrostation Gein zijn gevolgd, om hem een paar kilometer verderop dood te schieten.