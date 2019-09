Expositie over Enkhuizen binnen de Gouden Eeuw: “Hier begon de victorie”

ENKHUIZEN - Enkhuizen is te bescheiden als het gaat om de rol in de Gouden Eeuw. Dat vindt historisch journalist Walter Haentjes. In het stadhuis is daarover tot eind september een tentoonstelling te zien over de Gouden Eeuw. "In Enkhuizen is de kiem gelegd voor het huidige Nederland als zelfstandige staat", aldus Haentjes.

Er zit bij de Enkhuizer wellicht een tikkeltje chauvinisme achter, maar volgens Haentjes is het verjagen van de Spanjaarden in 1572 het begin van de victorie geweest. "Leiden en Alkmaar vieren het groots, maar eigenlijk begon de Gouden Eeuw en de bevrijding in Enkhuizen eerder."

Lees ook: Giga openluchttheater brengt Gouden Eeuw tot leven

Aan de hand van panelen wordt de Enkhuizer Gouden Eeuw beschreven. De tentoonstelling ziet hij als aanzet om tot een nieuwe benadering van de geschiedenis te komen: "Want die wordt totaal vergeten in het nationale verhaal."

Bescheiden

"Enkhuizen was in die tijd enorm bescheiden", aldus Frans van Leeuwen, initiatiefnemer van de tentoonstelling. "Dat zie je zelfs terug aan het feit dat Enkhuizen geen enkel regentenschilderij of schutterstuk bezit. Niemand liep te pronken met rijkdom." Met de tentoonstelling wil Van Leeuwen, die eerder al theaterstuk De Ontdeckingh ten tonele bracht, met name de periode voorafgaand aan de Gouden Eeuw meer aandacht geven.

Door de hulp van vrouwen

Enkhuizen is vroeger rijk geworden door de haringvisserij en de handel. "Enkhuizen groeide uit tot de grootste zeehaven van Holland. En wat men vaak niet weet, is dat vrouwen daar een belangrijke rol in speelden", vertelt hij. Veelal was de helft van de mannen toen op zee in de kustvaart of visserij. "De Gouden Eeuw heeft voor een belangrijk deel zijn welvaart te danken aan maatschappelijk volwaardig functionerende vrouwen. Een hele hoop maatschappelijke taken werden door hen verricht".

Als het aan Haentjes ligt, mag Enkhuizen nog meer de nek uit steken om haar rol in de Gouden Eeuw te claimen. "De datum van 21 mei 1572 zou wat mij betreft als plaatselijke en zelfs nationale feestdag gevierd moeten worden."