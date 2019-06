Leren over West-Fries slavernijverleden in speciale gids

HOORN - Voor veel mensen is het niet bekend dat West Friesland een slavernijverleden heeft. De steden Hoorn en Enkhuizen zijn beide havensteden en hebben een rol gespeeld tijdens de VOC periode. Samen met vier andere auteurs heeft Nancy Jouwe een gids geschreven waarin zij het slavernijverleden van onder andere West Friesland in kaart brengen.

Op 1 juli wordt de afschaffing van de slavernij gevierd in Suriname. Het slavernijverleden van Nederland heeft echter niet alleen in Suriname plaatsgevonden, maar ook Indonesië is slachtoffer geworden van deze verschrikkelijke periode uit de Nederlandse geschiedenis. Nancy: "De Vereenigde Oostindische Compagnie had verschillende afdelingen door Nederland heen. En ook de VOC was heel erg belangrijk als we het hebben over de geschiedenis van de slavernij."

Jan Pieterszoon Coen

Midden op het plein in Hoorn staat een standbeeld van Jan Pieterszoon Coen. Hij heeft een grote rol gespeeld tijdens de slavernij. Over zijn standbeeld is het een en ander te doen. Hij wordt door sommigen gezien als een heldhaftige ontdekkingsreiziger, maar door anderen als een schurk.



Gids Slavernijverleden Nederland

De Gouden Eeuw wordt door vele gezien als een periode waarin Nederland veel welvaart kende en vooruitstrevend was. Het boek van Nancy en haar medeauteurs beschrijft de keerzijde van deze periode.

