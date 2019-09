Texel wil geen nieuwe natuurgebieden meer: "Al zoveel landbouwgrond opgeofferd"

TEXEL - Een meerderheid in de Texelse gemeenteraad wil dat er op het eiland geen agrarische grond meer wordt omgezet in nieuwe natuur. De politiek maakt hier vooral een gebaar richting de provincie Noord-Holland.

Op initiatief van de provincie werd de afgelopen jaren veel nieuwe natuur gecreëerd op Texel. Woensdag opende gedeputeerde Esther Rommel nog het nieuwe natuurgebied Waalenburg.

Aan de strop

Boer Klaas Lap heeft grond onder de rook van Den Hoorn in het zuiden van Texel. Hij protesteert samen met zijn broer en ooms tegen het voornemen van de provincie om een strook boerenland in de toekomst als natuur te bestemmen. Ze hebben een pop met een overall aan een strop opgehangen. "Zo voelt het ja. Wij zijn bang dat we straks onteigend worden. Terwijl we hier extensief boeren en rekening houden met de vogels en de natuur. En er is al zoveel landbouwgrond opgeofferd voor natuur."

Gedeputeerde Rommel, die voor de opening van Waalenburg op Texel is, vindt dat de boeren zich ten onrechte druk maken. "Wij gaan niet actief op zoek om nieuwe gebieden in natuur om te zetten. Van onteigenen is helemaal geen sprake."

De boeren Lap vertrouwen de boel niet. "De gedeputeerde kan de boel nu wel sussen, maar wij hebben de plannen gezien waarin ons land groen ingekleurd is en de bestemming natuur heeft gekregen vanaf 2027."

Steun van lokale politiek

De boeren krijgen nu dus steun in de rug van de Texelse politiek, die zich ook heeft uitgesproken tegen de omzetting van agrarisch gebied in natuur.