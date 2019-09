Zelf rennen of alleen aanmoedigen? Zo kom jij het beste bij de Dam tot Damloop

NOORD-HOLLAND - Aankomend weekend is de Dam tot Damloop, waarvoor veel wegen in Zaandam en Amsterdam worden afgesloten. NH Nieuws zocht uit wat de beste manieren zijn om bij de start of de finish te komen.

De organisatie van de Dam tot Damloop adviseert deelnemers en belangstellenden van het sportevenement om gebruik te maken van het openbaar vervoer. NS zal langere treinen inzetten en vaker stoppen op station Zaandam.

Ook is er een speciaal Dam Retour, waarmee reizigers met twintig procent korting vanaf elk station in Nederland naar Amsterdam Centraal of Zaamdam kunnen reizen. Wel wordt er afgeraden om een fiets in de trein mee te nemen: door de verwachte drukte is er mogelijk te weinig ruimte.



P+R

Is het openbaar vervoer geen optie of wil je gewoon met de auto komen? Die kan je dan het beste op een P+R-terrein parkeren. Vanaf P+R Industrieterrein Hoogtij in Westzaan zullen er gratis pendelbussen vertrekken naar het Dam tot Dam Park voor de start van de 5 Engelse Mijl en naar de start van de 10 Engelse Mijl in Amsterdam.

Ook P+R Arena en P+R Sloterdijk Amsterdam kunnen worden gebruikt voor het parkeren van de auto. Het Arenaterrein is vooral geschikt voor mensen die uit het zuiden, zuidwesten en oosten van Nederland komen. P+R Sloterdijk Amsterdam is vooral handig voor deelnemers uit het westen van het land. Meer informatie en een gedetailleerde routebeschrijving zijn te vinden op de site van de Dam tot Damloop.

Deelnemers ophalen

De Westerwatering aan de westkant van het NS-station Zaandam is volgens Le Champion de beste plek om de deelnemers na het evenement op te halen. Voor de deelnemers is deze locatie ook goed met de pendelbus of lopend te bereiken. De organisatie raadt het belangstellenden sterk af om de deelnemers in het centrum van Zaandam op te halen in verband met de drukte.

