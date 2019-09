Dit gebeurt er als deelnemer met je tas tijdens de Dam tot Damloop

ZAANDAM - Aankomende zondag verschijnen zo'n 46.000 sportievelingen aan de start van de Dam tot Damloop. Zij rennen - zoals de naam al doet vermoeden - van de start in Amsterdam naar de finish in Zaandam. Maar wat gebeurt er dan eigenlijk met de achtergelaten spullen van alle deelnemers, die toch ook van a naar b moeten? NH Nieuws legt het uit!

Alle deelnemers ontvangen voorafgaand aan de Dam tot Damloop per post hun startnummer. Daar zit ook een speciale kledingtas bij, waar ze alle spullen die ze niet rennend mee willen nemen in kunnen doen.

Trailers

Vóór ze gaan starten, kunnen de deelnemers dit gevulde tasje inleveren bij de kledinginname op het busplatform van Amsterdam CS. Daar staan zestien Post NL-trailers klaar. Afhankelijk van hun startnummer moeten de lopers hun kledingtasje bij één van deze wagens achterlaten.

Een vrijwilliger controleert of alles er goed inzit en of er niets scherps of gevaarlijks mee wordt vervoerd. Alle tasjes worden vervolgens gesorteerd op nummer en in containers gezet. Die containers worden in de trailer geladen. Aan de hand van een tijdschema rijden de Post NL-trailers naar Zaandam, waar de tasjes weer uitgeladen en gesorteerd worden.

Op volgorde

Voordat de eerste renners over de finish komen, wordt alles netjes op volgorde gelegd. Zo kunnen de deelnemers hun kledingtasje weer makkelijk in ontvangst nemen.

