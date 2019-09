Volg komend weekend alles over de Dam tot Damloop op NH Nieuws

ZAANDAM - Maar liefst 82.000 sporters komen dit weekend in actie tijdens het Dam tot Dam Weekend. Er zijn meerdere evenementen, maar dé Dam tot Damloop op zondag is het grootste. NH Nieuws is er die dag vanaf 10.00 uur live bij en zendt de wedstrijd in z'n geheel uit: van de start van de professionals tot aan de finish van de laatste amateur.

Er staat van alles op het programma. Zo start het sportweekend zaterdagochtend met de Dam tot Dam Wandeltocht. Voor de iets snellere sportievelingen is er 's avonds de Damloop by Night.

Zondagochtend maakt Amsterdam zich weer vroeg op voor de fietswedstrijd. In Zaandam en Amsterdam-Noord starten rond dezelfde tijd de Mini Dam tot Damlopen met duizenden kinderen. Het slotstuk van het weekend is de Dam tot Damloop. De tien Engelse Mijl (zo'n zestien kilometer) tussen Amsterdam en Zaandam wordt door 46.000 hardlopers afgelegd.

Toeschouwers

Naar verwachting komen zo’n 150.000 toeschouwers naar Amsterdam en Zaandam, om de fietsers, hardlopers en wandelaars op weg naar de finish aan te moedigen.

Ook NH Nieuws houdt je het hele weekend op de hoogte en doet dat zondag zelfs met een liveverslag. In de ruim zeven uur durende marathonuitzending op tv, radio en online is er aandacht voor de aanwezige wereldtop, de duizenden recreatieve lopers en de unieke sfeer langs de route.

