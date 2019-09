Willeke van Ammelrooy wist het als kind al: "Acteren, dat kan ik"

BEVERWIJK - De oma van Willeke van Ammelrooy nam haar al heel vroeg mee naar de film. Samen keken ze naar de filmsterren van toen. Maar altijd dacht de kleine Willeke: "Acteren, dan kan ik ook."

Biografie



Naam: Willeke van Ammelrooy



Geboren: Amsterdam, 5 april 1944



Beroep: actrice, regisseur



Erelijst: Gouden Kalf 1995, 2000, 2012, ere-Rembrandt 2009

In het dagelijks leven was Van Ammelrooy een verlegen meisje, maar niet als het om acteren ging. "Ik hield het wel geheim, hoor", vult ze meteen aan. "Het was mijn geheimpje. Ik vertelde het aan de zee. In Wijk aan Zee. Dan ging ik in een duin zitten en vertelde ik aan de zee wat ik allemaal wilde. En wat ik allemaal ging doen."

In het begin van haar carrière nam Willeke van Ammelrooy alle rollen aan die langskwamen. Ze was daarin niet kieskeurig. "Ik wist er ook niks van. Niemand vertelt je wat, ook de oudere acteurs niet."

gouden kalf

Op haar kantoor in de tuin staan de Gouden Kalveren, drie stuks. De belangrijkste prijzen voor de Nederlandse film. Bovenop de kast dienen ze als boekensteun. Maar dat is niet omdat ze er geen belang aan hecht. "Hoe belangrijk zo'n prijs is, ga je pas later beseffen."

"Toen ik pas begon, met een rol in de film 'Mira', bestond die Kalf nog helemaal niet. Ik dacht wel: 'de film is een groot succes, misschien krijg ik wel een prijs.' Maar wat voor prijs, wist ik niet. Het was er gewoon niet. En nu, na al die jaren wordt ie steeds belangrijker."

Antonia

Een van de hoogtepunten uit haar carrière is haar hoofdrol in de film 'Antonia'. Ze kreeg voor die rol een Gouden Kalf en de film won zelfs een Oscar. "Dat was heel bijzonder", zegt Van Ammelrooy. "Door die Oscar heb ik de ervaring mogen hebben om in Amerika een film te maken." En daar had ze, gezien haar leeftijd, nooit meer rekening gehouden. "Dat was heel leuk, om die ervaring te hebben gehad."

