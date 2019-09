Feestje op de Zuiddijk tijdens Dam tot Damloop: "Om de mensen fanatiek te laten doorlopen"

ZAANSTAD - De Dam tot Damloop is populair onder deelnemers, mede omdat het er zo gezellig is. Op veel plaatsen langs het parcours wordt gefeest met live muziek, dansende mensen en bakken met sfeer. Op de Zuiddijk in Zaandam zijn het Patricia Leidekker en Albert van den Bosch die samen met hun buren een feestje bouwen. Niets is ze te dol.

Een geluidsinstallatie van 6.000 watt met boxen tot bovenop het dak, slingers, rookmachines, stroboscopen, lasers: je kan het zo gek niet bedenken of het wordt door die twee op straat gezet. Om te beginnen met de Damloop by Night op zaterdagavond, maar het feest gaat de volgende dag gewoon door tijdens de Dam tot Damloop.

Feesten

Albert voorziet in de spullen. "Vanwege mijn bedrijf heb ik krachtstroom, dus genoeg elektriciteit voor al die gekke dingen." Die 'gekke dingen' leent Albert dan weer van zijn zoon. "Die heeft een bedrijf in geluids- en lichtapparatuur voor feesten en evenementen. Dat helpt wel natuurlijk."

En dus staat de halve straat vol met apparaten en partytenten. En met mensen natuurlijk, want de hele buurt weet inmiddels wel waar het gezellig is.

Lees ook: Het gewone leven stopt even: Zaandam wordt langzaam overgenomen door Dam tot Damloop

Patricia vult de straat tijdens het feest met geluid. Haar eigen geluid: Patricia zingt heel Zaandam bij elkaar. "Samen met een vriendin vorm ik zangduo Chapeau. Tijdens de Dam tot Dam kan ik lekker uit mijn bol gaan voor duizenden mensen. Dat die hard weg rennen mag de pret niet drukken", lacht ze.

Grappen

Als Albert en Patricia samen op straat staan is het al bijna feest. De twee buitelen over elkaar met opmerkingen en grappen die een voorschot zijn op de pret van zaterdag en zondag. Dan is het weer zover: feest op de Zuiddijk in Zaandam. Je bent van harte welkom ter hoogte van nummer 279.

Volg alles rond de Dam tot Damloop

46.000 hardlopers gaan zondag 22 september weer van start voor de 35ste editie van de Dam tot Damloop. NH Nieuws doet in aanloop naar het evenement uitgebreid verslag met verhalen en video's. Volg alle verhalen via nhnieuws.nl/damloop