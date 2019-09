Amsterdamse Rob de Nijs kondigt vanwege ziekte einde carrière aan

AMSTERDAM - De Amsterdamse Rob de Nijs stopt noodgedwongen met optreden. De 76-jarige zanger heeft de ziekte van Parkinson. "Het is natuurlijk dramatisch nieuws, maar we zijn er niet door platgewalst", zegt de zanger in De Telegraaf. "Eerst wel, nu weer overeind gekrabbeld en het gaat weer, dat moet ook wel."

De zanger wil nog een nieuwe cd maken "en op een nette manier, na zestig jaar, afscheid nemen van het publiek. Ik maak mijn huidige tour gewoon af en dan volgt volgend jaar een afscheidstour langs alle provincies en een allerlaatste concert in Amsterdam, waar ik vandaan kom en waar alles voor me begon", aldus De Nijs.

Ondanks zijn ziekte, wil De Nijs niet dat zijn carrière als een nachtkaars uitgaat. "Mijn stem houdt zich fantastisch, ik zou nog jaren door kunnen. Maar door dit houdt het op. En dat is een streep door de rekening. Ik wil het publiek wel de Rob de Nijs geven die ze gewend zijn. Daarom denk ik: nog een jaar."