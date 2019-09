NH Nieuws Panel Prinsjesdagonderzoek: scepsis over betere koopkracht

AMSTERDAM - Ondanks alle mooie woorden over lastenverlichting en meer koopkracht, zijn leden van het NH Nieuws Panel sceptisch. Bijna de helft van de deelnemers van het Prinsjesdagonderzoek verwacht er het komend jaar op achteruit te gaan. Meer nog dan vorig jaar.

De meeste panelleden zijn wel tevreden over de huidige situatie, maar dat geldt niet voor het komende jaar. Bijna de helft van de ondervraagden verwacht er komend jaar op achteruit te gaan. Het Alkmaarse Tweede Kamerlid voor de VVD, Rudmer Heerema, snapt de scepsis. "We hebben vorig jaar gezegd dat we er allemaal op vooruit zouden gaan en hebben dat niet waargemaakt. Ik denk dat we ervan geleerd hebben en verwacht dat het nu wel gaat goedkomen."



Ook geven de NH Nieuws Panelleden advies aan de regering. Zo moet er meer geld naar de zorg, vooral om het salaris van de verpleegkundigen te verhogen. Ook het pensioen, lastenverlichting en het onderwijs scoren hoog. En er mag vooral bezuinigd worden op het gunstiger maken voor grote bedrijven (investeringsklimaat), cultuur en media en milieu en klimaat.Over wat er wel en niet moet gebeuren voor het klimaat, valt de discussie over gas op. De grootste groep vindt dat we gewoon gas moeten blijven gebruiken, terwijl maar vier procent van het gas af wil. Populaire maatregelen zijn een CO2-belasting voor de industrie, en het beperken van het aantal van vluchten van en naar Schiphol.

Bij NH Nieuws hebben we ook aandacht voor verschillende initiatieven waarbij mensen zelf met innovatieve ideeën kwamen om problemen aan te pakken. Ook meerdere panelleden hebben zo hun eigen ideeën. Zo zegt Evert Bakker uit Zaandam dat hij grond heeft verkocht om er woningen op te laten bouwen. Ton Koek uit Medemblik bekijkt het helemaal anders: hij vindt dat we moeten stoppen met het idee dat we alleen maar moeten groeien. "Ik hoef al jaren niet steeds meer. Ik heb weinig geld, maar kom ermee rond en ben tevreden. Waarom zou ik meer moeten? Groei is geen doel op zich."



Onder de 3.010 leden van het NH Nieuws Panel hielden we een enquête over hoe ze aankijken tegen hun financiële positie, en waar het kabinet mee aan de slag moet na Prinsjesdag. In totaal deden 908 mensen mee aan het onderzoek.