Vrijwilligers uit Winkel onderdeel van enorme herdenkingstocht Market Garden

WINKEL - De vrijwilligers van Museum Collection '39-'45 uit Winkel rijden deze week met vijf voertuigen mee in een enorme herdenkingstocht voor operatie Market Garden. Met zo'n 250 andere tanks, trucks en halftracks rijden ze dwars door Brabant over de route die de soldaten 75 jaar geleden Hell's Highway doopten.

Een veld bij het plaatsje Dommel is omgebouwd tot een enorm kampement. Midden op het terrein staat ook de delegatie uit Winkel. "Dit is echt gigantisch. Zoiets heb ik echt nog nooit meegemaakt en ik heb deze hobby best al een tijdje", vertelt Henk Coehoorn van het museum. "Dit is echt uniek voor Nederland en het is een eer om erbij te zijn."

Lees ook: Eerste herdenkingspaal geplaatst voor gecrashte oorlogsvliegers Hollands Kroon

De vrijwilligers gaan regelmatig op pad om te laten zien wat er in die tijd gebeurde en om de gedachte aan de oorlog levend te houden. "We hebben nu een Sherman Priest meegenomen, de Canadian Fox, een halftrack, een Brencarrier en onze Austin", vertelt Paul Visser.

Uniek

Op het veld worden ze door andere deelnemers geroemd vanwege hun unieke materiaal. "The Guys uit Winkel?", zegt één van de vele Britten die speciaal voor de herdenking is over gekomen, "That's easy, they have the only Priest here." Ook de Canadian Fox is de enige in zijn soort tijdens de tocht.

De optocht zal de komende vijf dagen dwars door Brabant gaan en is op meerdere manieren historisch te noemen: "Alle voertuigen die je hier ziet maakten onderdeel uit van het leger dat de tocht 75 jaar geleden maakte en ook de uniformen zijn historisch juist", zegt Coehoorn. "Het is ongelofelijk wat hier allemaal bij elkaar staat", vult Visser aan. "Ik geloof niet dat dit ooit nog op deze schaal zal plaatsvinden."