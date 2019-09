Illegale strandschommel Petten moet weg: "Nederland op zijn smalst"

PETTEN - Verbazing en verontwaardiging in Petten. De schommel in het 'palendorp' op het strand van Petten moet weg. Volgens Rijkswaterstaat gaat het om een illegaal speeltoestel. Initiatiefnemer Jan Maarten Kaan probeert van alles om de schommel te redden. "Dit is Nederland op zijn smalst. Alle leuke dingen verdwijnen."

De strandschommel hangt er net een jaar. Jan Maarten Kaan vond dat er wel wat levendigheid mocht komen in het 'doodse palendorp'. De palen op het nieuwe strand zijn geplaatst als herinnering aan het oude Petten. "Er miste iets speels. In iedereen komt het kind weer even boven als je schommelt. En schommelen naar zee toe, die opkrullende golven. Dat doet iets met je."

Lees ook: Schommelen boven de Noordzee? Het kan in Petten

Maar volgens Rijkswaterstaat gaat het om illegaal speeltoestel. Het zou bovendien gevaarlijk kunnen zijn als er iemand vanaf valt en blijvend letsel oploopt. "Ik heb het inderdaad niet aangevraagd, maar ik heb wel in overleg met de verzekering en het hoogheemraadschap bordjes op de schommel gemaakt. Er staat in twee talen achter plexiglas op dat het schommelen op eigen risico is. Ik kom bovendien iedere week alle verbindingen controleren."

Rustgevend

Georgina Meijer en haar zoon Kaylen uit Petten willen net veel andere dorpsbewoners dat de schommel blijft op het strand. Georgina: "Ik zou het zonde vinden als ie weg moet. Iederen schommelt erop. Kinderen zijn er gek op. Het is rustgevend." Kaylen is heel duidelijk: "De schommel moet blijven."

Lees ook: Zelfgemaakte Haarlemse schommels worden verwijderd

Volgens Kaan is het nog niet gedaan met de schommel: "Ik hoop dat de gemeente de schommel wil adopteren. Het is een enorme toeristische trekpleister. Er worden zo ontzettend veel foto's van gemaakt. Bijna iedereen die langs loopt gaat wel even schommelen. Therapeuten komen hier zelfs met hun cliënten, omdat het schommelen rustgevend is. Hoe veel mooier wil je het hebben?"