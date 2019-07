Zelfgemaakte Haarlemse schommels worden verwijderd: "Gemeente wil niet dat wij spelen"

HAARLEM - Het was een nobel idee: het Haarlemse Florapark opleuken en meer speelplezier creëren door zelfgemaakte schommels te plaatsen. En zo geschiedde: een paar planken, een stuk touw en slingeren maar. De kinderen genoten een paar jaar met volle teugen, totdat de gemeente afgelopen week besloot dat de schommels weggehaald moeten worden. En dat schiet in het verkeerde keelgat bij de bewoners.

Het kwam geheel onverwacht, maar het besluit is definitief. Handhavers hebben verschillende speeltoestellen in de stad bestickerd om de verwijdering aan te kondigen en kunnen niet op begrip rekenen.

De schommelgebruikers zijn woedend en ook op Facebook stromen de klachten binnen. "Het lijkt wel alsof de gemeente niet wil dat wij leuk kunnen spelen", verzucht de 8-jarige Noor. "Er is een speeltuintje voor kleine kinderen en verderop is er eentje gesloten."

Veiligheid

Volgens de gemeente zijn er een paar zaken die meespelen bij de beslissing, zo laat een woordvoerder weten aan NH Nieuws. Speeltoestellen in de openbare ruimte vallen namelijk onder de verantwoordelijkheid van de gemeente, ook als ze door anderen zijn opgehangen. Ook mag er niet zonder vergunning iets aan gemeentebomen bevestigd worden, zoals met de schommel wel is gedaan.

Tot slot speelt ook de veiligheid een rol, ondanks dat de schommel er aan de Garenkokerskade al vier jaar zonder probleem hangt. "De kinderen hebben er veel plezier van", zegt 'schommelvader' Hans Piera. "Het is echt een mooi element in de wijk." De kinderen sluiten zich daarbij aan en hebben een boodschap voor de gemeente: "De schommel moet blijven!"

Alternatief

De buurtkinderen hopen dat de schommel kan blijven, maar volgens de gemeente zal dat onder deze omstandigheden niet gaan. "Als bewoners in overleg met de gemeente een alternatief voor de schommel willen hebben, is daar zeker over te praten", zo laat een woordvoerder schriftelijk weten.