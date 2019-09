Hilversum weet niets van scholen met strenge koranlessen

HILVERSUM - De gemeente Hilversum weet niets van scholen waar lessen met 'salafistische invloeden' worden gegeven. Dat verklaren burgemeester en wethouders op vragen van NH Nieuws, nadat Nieuwsuur en het NRC Handelsblad afgelopen week naar buiten brachten dat er drie locaties zouden zijn in de regio Hilversum waar de strenge koranlessen zouden worden gegeven. Ook het CDA stelt deze week raadsvragen over het onderwerp.

De scholen waarover Nieuwsuur en NRC Handelsblad berichtten, zouden hun leerlingen onder meer leren dat 'Nederland niet hun land is' en dat 'overspeligen, homoseksuelen en afvalligen de doodstraf verdienen'.

Geen school bekend

Het onderzoek noemt dus drie locaties in Hilversum waar salafistische lessen worden gegeven, maar waar dat is weet de gemeente Hilversum niet. 'We hebben uiteraard contact met alle scholen, maar we weten niet of er specifiek salafistisch onderwijs wordt gegeven' en 'Bij ons is geen salafistische islamschool bekend', zo klinkt het. Wel staat vast dat de lessen niet op officiële scholen worden gegeven.

Gesprekken

Hilversum laat weten te praten met onder meer de moslimgemeenschap, zonder te zeggen wat die gesprekken precies opleveren. "We zijn in contact met onze religieuze gemeenschappen. Waarbij dit ook onderwerp van gesprek is", aldus het college.

Schokkend

De gemeente noemt het nieuws over de mogelijke strenge koranlessen op Hilversumse scholen verder schokkend. "Het is uitermate schokkend wat er in het nieuws wordt belicht. Het is absoluut verwerpelijk dat kinderen op een dergelijke manier worden geïndoctrineerd. Het is een verwerping van de rechtstaat. We moeten ons realiseren dat het om een bepaalde groep gaat die niet representatief is voor alle moslims in onze samenleving. Desondanks zien wij dit ook als een serieus probleem waarbij wij allemaal een taak hebben. Maar nu is er in eerste instantie voor het rijk een taak weggelegd om richtlijnen op te stellen en wetswijzigingen door te voeren om ook daadwerkelijk te kunnen handhaven."