'Zeker 13 scholen met sterk salafistische invloeden in Noord-Holland'

NOORD-HOLLAND - Er zijn in Noord-Holland dertien lesorganisaties waar lessen met sterke salafistische invloeden worden gegeven. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur en NRC.

Het gaat om één lesorganisatie in de regio Zaandam, drie in de regio Hilversum en negen in de regio Amsterdam. Welke lesplekken dat precies zijn is niet bekend. Eerder waarschuwde de AIVD al over de toename van salafistische invloeden in het islamitisch onderwijs in Nederland.

Uit het onderzoek van NRC en Nieuwsuur blijkt dat er onder andere in een moskee in Amsterdam een boek wordt aangeraden aan 15-jarigen waarin staat wat de straf is voor degene die niet alle zuilen van de islam erkent: "Hij moet worden gedood omdat hij ongelovig is."