De jonge Bo (19) is pianist in verzorgingstehuizen: "Liever rijk in mijn hart, dan van geld"

HOOGKARSPEL - Hij is pas 19 jaar oud, maar hij treedt nu al op in allerlei verzorgingshuizen in de provincie. Bo de Myttenaere uit Hoogkarspel speelt piano voor de oudere mens. "De waardering die je terugkrijgt is zo bijzonder", aldus Bo.

Waar de ene 19-jarige de kroeg platloopt en danst op techno-muziek, speelt Bo in zijn vrije tijd liever klassieke muziek voor de ouderen van deze samenleving. Hij doet dat het liefste in verzorgingstehuizen. "Juist hier, want dan krijg je mee wat de mensen allemaal hebben meegemaakt. Ik hoop dat ik dat leed een beetje kan verdoven met mijn muziek", vertelt hij gepassioneerd.

"De waardering die je terugkrijgt van deze mensen is zo mooi. Daar doe ik het voor. Ik heb tegen mezelf gezegd dat ik liever rijk word in mijn hart, dan dat ik rijk word van geld", vertelt Bo.

Vroeg begonnen

De jonge Hoogkarspeler begon op zijn achtste met muziekles en zijn lerares merkte al snel dat hij er aanleg voor had. Door zijn leerniveau is hij het CIOS gaan doen, 'ook heel erg leuk', maar speelt hij in zijn vrije tijd fanatiek piano. Op zijn vijftiende besloot hij om de West-Friese verzorgingstehuizen langs te gaan en te vragen of hij wat voor de mensen mocht spelen. "Sommigen hadden zelfs een vleugel. Echt geweldig", aldus Bo.

'Wat een eer'

Al snel besloot hij ook in Bloemendaal, waar hij naar school gaat, de tehuizen langs te gaan. Bij tehuis De Rijp ging hij met twee dames het gesprek aan waar hij een muziekstuk over heeft geschreven. "Het gaat over hun leven, over alles wat ze hebben meegemaakt." En de dames? Die vinden het 'fantastisch'. "Bo speelt geweldig gevoelig, dat kan ik horen", vertelt één van de dames. "Het is een hele eer dat iemand voor jou een muziekstuk schrijft. En Bo speelt zo mooi", vertelt de dochter van de andere dame.

Of Bo de wereld wil veroveren met zijn muziek? "Dat zou een droom zijn, maar ik blijf altijd in tehuizen spelen. Wat er ook gebeurd."