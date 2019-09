Vier woningen beschadigd na dakbrand in Eemnes

EEMNES - Bij de brand op het dak van een woningen in Eemnes zijn vanmorgen vier huizen beschadigd geraakt. De bewoners zullen de komende tijd worden opgevangen in een hotel of een vakantiepark.

Rond 10.15 ontstond de brand onder het dakbeschot van een huis aan de Zuidesingel. Hierdoor was de brand lastig te blussen. De brandweer probeerde het vuur te vanaf een schuurtje te bereiken, later werd er ook een hoogwerker ingezet. Enkele auto's van omwonenden moesten aan de kant worden gezet.

"Voor mensen die hier net zijn komen wonen en de afgelopen weken druk waren met het klussen in hun huis, is dit een enorme schok en teleurstelling. We gaan, samen met de Alliantie en bouwer Van Wijnen, deze valse start in de Zuidpolder zo snel mogelijk oplossen", laat burgemeester Roland van Benthem in een persbericht weten.

Vakantiepark

De getroffen bewoners werden na de brand opgevangen in het gemeentehuis: "Ze worden de komende periode ondergebracht in omliggende hotels of een vakantiepark. Ook voor de opvang en vervoer van kinderen naar school wordt gedacht. Alle geleden materiële schade wordt vanzelfsprekend vergoed", aldus de gemeente.