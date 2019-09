Brand in dak met zonnepanelen van woningen in Eemnes

EEMNES - Aan de Zuidersingel in Eemnes is vanochtend brand uitgebroken. Het vuur woedde in een dak met zonnepanelen van meerdere nieuwbouwwoningen.

De brandweer kwam rond 10.15 uur met meerdere wagens ter plaatse. De brandweer probeerde het vuur te blussen vanaf een schuurtje, later werd er ook een hoogwerker ingezet. Enkele auto's van omwonenden moesten aan de kant worden gezet.

Het zou gaan om zonnepanelen van drie woningen. Of de bewoners op het moment dat de brand ontstond thuis waren, is niet bekend. Meerdere zonnepanelen zijn verwoest en de zolder van zeker één woning is flink beschadigd.

Waarom de zonnepanelen in brand vlogen, is onduidelijk.