Autistische Jakko (52) doet mee met Dam tot Damloop: "Hij is niet te stoppen"

ASSENDELFT - Atleten in alle soorten en maten doen mee aan de Dam tot Damloop, die aanstaande zondag op het programma staat. Jakko heeft autisme en is pas een jaar geleden, op zijn 52e, begonnen met rennen. Ondanks die leeftijd en zijn verstandelijke beperking gaat de Assendelfter als een speer. Hij rent menig loper die de helft jonger is er uit.

's Avonds op de renbaan van Lycurgus in Assendelft is Jakko de snelste van zijn groepje. "Hij is een locomotief", zegt trainer Sander van der Vlugt. "Hij houdt een constant tempo aan en is dan niet te stoppen."

Het groepje waar Jakko mee traint, bestaat uit allemaal mensen met een verstandelijke handicap. "Hun niveau is heel wisselend. De een doet MBO, de ander kan niet lezen of schrijven, maar ze zijn heel goed met elkaar. Het is een hechte groep."

Inperken

Tijdens de warming-up heeft Jakko wat moeite om zijn benen op de juste plek te krijgen, maar als de loopsessie eenmaal begint, is hij niet te stoppen. "Ze moeten me soms inperken." En dat is heel letterlijk bedoeld: "Ïn de loopgroep zijn we met ongeveer tien mensen. Dan gaat er een voor me lopen, iemand links, iemand rechts en één achter me. Dan moet ik me wel inhouden want anders ben ik zoef...weg."

Sander bevestigt dat je juist deze lopers soms een beetje tegen zichzelf moet beschermen: "We houden ze extra in de gaten, omdat ze zelf niet altijd hun grenzen aanvoelen en bij een blessure of zo toch maar door gaan."

Veters strikken

Van de drukte en de hectiek tijdens de Dam tot Damloop heeft Jakko geen last. "Ik vind het leuk, al die mensen langs de kant van de weg. Dan wil ik ook iets extra's geven." Volgens trainer Sander is Jakko bloedfanatiek: "Jakko heeft nog een eindsprint in huis. Als hij ziet dat iemand voor hem rent, dan wil hij die absoluut voorbij, zo is hij ook wel weer."

Toch is het soms wel lastig rennen in de drukte. "Ik ga er na de start liever zo snel als een haas vandoor, dan heb ik een beetje ruimte om mijn passen te maken. Hopelijk ren ik dit jaar sneller dan vorig jaar. Toen moest ik twee keer stoppen in de tunnel om mijn veters vast te maken."

Anderhalf uur

Dat is voor Jakko nou net een lastig klusje, maar trainer Sander acht een tijd van onder de anderhalf uur goed mogelijk.

