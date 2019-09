Stadsjutter roept op massaal schommels buiten te hangen in Haarlem: actie tegen gemeente

HAARLEM - Stadsjutter Patrick Bezuur roept Haarlemmers op massaal schommels buiten te hangen. Hijzelf heeft twee kleintjes opgehangen aan de vlaggenmasten van zijn huis. Bezuur komt in actie tegen wat volgens hem op een soort hetze lijkt van Handhaving om schommels uit de openbare ruimte weg te halen.

Handhavers willen de zelfgemaakte schommels verwijderen, omdat ze gevaarlijk zouden zijn. De afgelopen weken zijn schommels afgeplakt met een brief van handhaving dat ze worden verwijderd. Deze schommels hangen er vaak al jaren. Veel kinderen hebben daar veel plezier van. Maar de gemeente wil ervan af. De handhavers zijn te rigide in zijn ogen. Bezuur: "OEI, noem ik dat: Ongewenst Eigen Initiatief van de handhavers."

Speeltoestellen in de openbare ruimte vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente, ook als ze door anderen zijn opgehangen. Ook mag er niet zonder vergunning iets aan gemeentebomen bevestigd worden, zoals met de schommel wel is gedaan.

Bezuur wordt verdrietig als hij hierover nadenkt. "Dit is het hoe het nu blijkbaar werkt in Haarlem. Dit kan gewoon niet. Dat ik oproep om schommels op te hangen is geen burgerlijke ongehoorzaamheid. Het gaat om bestuurlijke ongehoorzaamheid van de gemeente. De schommel staat wat mij betreft voor vrijheid."

Statement

Hij wijst erop dat de schommels die hij heeft gemaakt, niet te gebruiken zijn. Hij wil niet oproepen tot gevaarlijke situaties, maar een sterk statement maken. "Ik heb er een paar klaar staan. Ik heb een schuur vol materiaal en kan mensen helpen. Maar ik ga niet massaal zelf schommels maken en verspreiden. Iedereen heeft thuis wel een vlaggenstok, een plankje en een stukje touw."

Hij hoopt de gemeente de ogen te openen. "Daar zitten nu mensen niet op te letten. Mensen moeten blijven nadenken en niet alleen maar regeltjes navolgen omdat die nu eenmaal op papier staan."

Waardering

Raadslid Moussa Aynan van Jouw Haarlem heeft het initiatief omarmd en zelf op zijn fractiekamer in het stadhuis een schommel buiten gehangen. Aynan: "Patrick maakt een statement dat het handhaven op een schommel, die niemand tot last is of gevaar oplevert, een beetje onzin is. Daar heb ik alleen maar waardering voor. Sterker nog, ik ga morgen ook een schommel ophangen. Doe je mee?"