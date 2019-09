Zaanse (61) aangehouden voor drogeren en beroven 94-jarige Amsterdammer

ZAANSTAD - De politie heeft vanmiddag een 61-jarige vrouw uit Zaanstad aangehouden op verdenking van het drogeren van een 94-jarige man uit Amsterdam-Noord. De vrouw heeft zich op eigen initiatief bij de politie gemeld.

Ze wordt er van verdacht dat ze de man in zijn zelfstandige woonruimte in een verzorgingstehuis in Amsterdam heeft gedrogeerd, om er vervolgens vandoor te gaan met zijn bankpas. Kort na dat moment werd er een 'aanzienlijk geldbedrag' van zijn rekening opgenomen.

De 94-jarige man werd uren nadat de vrouw was vertrokken aangetroffen op zijn kamer. Hij was uitgedroogd, verward en onderkoeld, en moest zich laten behandelen in het ziekenhuis.

Vooropgezet plan

De twee leerden elkaar enkele dagen eerder kennen. Tijdens die eerste ontmoeting bleek dat de twee het goed met elkaar konden vinden, en besloten ze uit eten te gaan. De recherche vermoedt dat het allemaal onderdeel was van een vooropgezet plan om het vertrouwen van de man te winnen.



Eerder deze zomer gaf de politie beelden van de vrouw vrij. Zo was ze onder meer te zien op beelden van beveiliigingscamera's in het verzorgingstehuis en een nabijgelegen Albert Heijn. Ondanks enkele tips kwam de politie toen niet verder. Die impasse werd doorbroken nadat de politie de beelden gisteren in Opsporing Verzocht opnieuw onder de aandacht had gebracht.