Man (94) gedrogeerd door 'behulpzame' vrouw: "Ik dacht dat hij dood was"

AMSTERDAM - De politie is nog altijd hard op zoek naar een vrouw die eind april in een verzorgingstehuis in Amsterdam-Noord een 94-jarige man drogeerde en beroofde. 'Hij heeft lange tijd moeten revalideren. Wij vinden dit heel schokkend', vertelt politiewoordvoerder Marijke Stor in het AT5-programma Bureau 020.

Update: de verdachte heeft zich inmiddels bij de politie gemeld. Het gaat om een 61-jarige vrouw uit Zaanstad.

De zoon van de bejaarde man vertelt hoe hij zijn vader eind april aantrof in een ziekenhuisbed: "Ik dacht dat hij dood was, zoals hij eruitzag."

De 94-jarige man raakt in april in gesprek met een vrouw. Er is al snel een klik. De eerste ontmoeting tussen de man en de vrouw is op woensdag 24 april. De twee praten wat en besluiten die avond een hapje te eten bij een brasserie in de omgeving van het Buikslotermeerplein.

Buiten bewustzijn

Op zaterdag 27 april, Koningsdag, zoekt de vrouw het slachtoffer weer op, maar deze keer verloopt de ontmoeting niet zo gezellig als de voorgaande keren. Nadat hij een kop koffie heeft gedronken, voelt de man voelt zich opeens niet lekker. Hij besluit even op bed te gaan liggen. Zijn zicht wordt steeds waziger en hij raakt buiten bewustzijn.

Als een medewerker van de thuiszorg de man een paar uur later aantreft, blijkt het inderdaad foute boel te zijn. Het gaat zo slecht met hem dat hij naar het ziekenhuis moet worden gebracht. Daar blijkt dat hij waarschijnlijk is gedrogeerd.

Onderkoeld en uitgedroogd

De politie is geschokt door de zaak en is dringend op zoek naar de vrouw. "Dit had echt heel anders af kunnen lopen. Toen de man werd aangetroffen, was hij niet alleen verward en uitgedroogd, maar ook nog eens onderkoeld. Hij heeft enkele dagen in het ziekenhuis gelegen. Daarna heeft hij lange tijd moeten revalideren. Echt vreselijk", aldus Stor.

Terwijl de man gedrogeerd in zijn woning ligt, slaat de vrouw haar slag. Ze is er vandoor gegaan met de bankpas van het slachtoffer, waar ze direct geld mee heeft opgenomen. De politie hoopt in contact te kunnen komen met mensen die meer informatie hebben over de vrouw.

Signalement

Ze heeft een lichte huidskleur, is rond de 60 jaar oud en heeft een vol postuur. Daarnaast heeft zij grijze haren tot haar schouders. De politie houdt er rekening mee dat de vrouw uit de buurt komt van het Buikslotermeerplein of in ieder geval bekend is in Amsterdam-Noord.

Tips?

Wie meer weet over deze zaak, kan contact opnemen met de politie via 0800-6070. Misdaad anoniem melden kan via 0800-7000.



