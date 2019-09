Personeel Spaarne Gasthuis Haarlem is hoge werkdruk zat: "Het is een survival, elke dag opnieuw"

HAARLEM - Medewerkers van het Spaarne Gasthuis in Haarlem protesteerden vandaag een halfuur lang voor de ingang van het ziekenhuis. Er zit geen schot in de onderhandelingen voor een nieuwe cao, en het zorgpersoneel zegt de werkdruk niet meer aan te kunnen.

"We zijn hoogopgeleid, maar krijgen daar niet naar betaald", zegt Myra Janssen na afloop van de actie. Ze is operatieassistent in het ziekenhuis en de werkdruk van de afgelopen jaren meer dan zat. "We willen vijf procent loonsverhoging om weer een eerlijker loon te verdienen, maar daarmee zijn lang niet alle problemen opgelost. We willen meer dan dat."

Survival

Tijdens de bijeenkomst wordt veelvuldig gesproken over de almaar groeiende werkdruk, terwijl personeel steeds moeilijker te vinden is. "Het wordt steeds moeilijker om pauze te nemen", legt Janssen uit. "Als je werkt op de operatiekamer heb je sowieso al geen vaste pauzes, maar omdat we het werk over zo weinig mensen moeten verdelen, wordt het nog lastiger even uit te rusten. En je kunt een patiënt niet even laten wachten, een operatie moet doorgaan. Het is een survival, elke dag opnieuw."

Staken in de zorg is door die grote verantwoordelijkheid dan ook lastig. Daarom demonstreren de zorgmedewerkers vandaag in hun eigen tijd, tijdens de lunchpauze. Doktersassistente Gyorgyike Horvath ziet collega's onder de druk bezwijken. "We hebben een groot ziekteverzuim", verklaart ze. "Wij zijn ook mensen, dus ook wij krijgen wel eens griepje. Maar we zijn vermoeid en dan hakt zoiets er flink in. Ik ben zelf ook langdurig ziek geweest, en ook de werkdruk speelde daar een rol in."

Nieuwe acties

Patiënten hadden vandaag geen last van de actie, maar dat kan binnenkort veranderen. Over drie weken zal er namelijk een zondagsdienst gedraaid worden op een doordeweekse dag. Dat betekent dat operaties niet kunnen doorgaan en er bepaalde zorg niet gegeven wordt. "Natuurlijk doen we dat wel veilig en zijn er gewoon uitzonderingen mogelijk", vertelt Janssen. "Vandaag was een zachte actie, maar het gaat wel wat harder worden."