Patiënten nu nog ontzien bij actie ziekenhuispersoneel Den Helder: 'Anders radicale stakingen'

DEN HELDER - Medewerkers van de Noordwest Ziekenhuisgroep in Den Helder hebben vandaag actiegevoerd voor een betere cao en betere werkomstandigheden. Ze kwamen tijdens hun pauze naar buiten om hun ongenoegen te uiten. Als deze demonstratie niet werkt, volgen scherpere acties.

Het gaat ze niet alleen om geld maar ook om de waardering voor het werk, vertelt Ashley Kolter van Actiegroep Den Helder Noordwest: "We krijgen te weinig rust tussen diensten, roosters worden te laat aangeleverd, we hebben te weinig handen aan bed, als er zieken zijn moeten we het zelf oplossen"

Patiënten ontzien

Met de actie sluit Den Helder aan bij eerdere demonstraties van hun collega's in Alkmaar. "Dit is voor ons de eerste keer", zegt Kolter. "We hebben er voor gekozen om het nu tijdens onze pauze te doen om de patiënten te ontzien. Mocht dat geen zoden aan de dijk zetten, gaan we binnenkort over tot radicale stakingen en bijeenkomsten"

Er zijn ook medewerkers die meer dan hun pauze op offeren: "Ik ben vrij vandaag, maar ik vind het heel belangrijk om dit geluid te komen laten horen", vertelt één van de actievoerders. "Het gaat om betere voorwaarden voor ons als verpleegkundigen."

Tafel

Bij de entree van het ziekenhuis is een tafel neergezet waar patiënten de medewerkers een hart onder de riem kunnen steken. "Dat loopt heel goed. Er is heel veel actiebereidheid onder de patiënten."