Vier auto's door brand verwoest in Hoofddorpse woonwijk

HOOFDDORP - Meerdere auto's zijn afgelopen nacht in vlammen opgegaan in Hoofddorp. De vier voertuigen stonden naast elkaar geparkeerd in de Biesheuvelstraat.

De brandweer heeft het vuur geblust, maar kon niet voorkomen dat alle auto's volledig zijn verwoest.

Hoe dat kon gebeuren, is niet bekend. Het gebied rondom de wagens is afgezet met lint en de Forensische Opsporing gaat later vandaag onderzoek doen.