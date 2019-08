Twee auto's in brand in Hoofddorp: politie onderzoekt of het opzet was

HOOFDDORP - Afgelopen nacht zijn in de Hoofddorpse straat Graan voor Visch twee auto's in brand gevlogen. De politie doet onderzoek naar de toedracht van de brand.

Rond half twee kwam er een melding binnen dat twee geparkeerde auto's in brand stonden aan de Graan voor Visch. De auto's stonden aan de achterkant in brand, de politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting.

De politie roept getuigen op om zich te melden.