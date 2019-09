Weer auto in vlammen op in Hilversum

HILVERSUM - Voor de vierde keer in korte tijd is een auto in vlammen opgegaan in Hilversum. Het was deze keer raak op de hoek van het Jac. P. Thijssepark en de Ehrlichstraat. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

De auto vatte rond 3.00 uur door nog onbekende reden vlam. De brandweer was er snel bij, maar kon de auto niet meer redden.

Eerdere branden

Het is de afgelopen tijd vaker raak met nachtelijke autobranden in Hilversum: in augustus gingen op verschillende plaatsen in Hilversum drie auto's in vlammen op.