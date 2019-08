Autobrand na harde knal in Hilversumse woonwijk

HILVERSUM - Een pick-up truck is afgelopen nacht in vlammen opgegaan aan de C. Evertsenstraat in Hilversum. Dat gebeurde rond 00.30 uur.

Volgens een getuige zou er een harde knal gehoord zijn. Toen omwonenden naar buiten keken, zagen ze het voertuig in brand staan. Ook zou een onbekend persoon snel zijn weggerend.

De politie gaat onderzoeken of de brand is aangestoken. Het voertuig is total loss.