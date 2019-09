OM: verdachte dodelijk ongeluk Amsterdam was onder invloed

AMSTERDAM - De 25-jarige verdachte uit Monnickendam, die een dodelijke aanrijding zou hebben veroorzaakt op de Eerste Oosterparkstraat in Amsterdam, was volgens het Openbaar Ministerie onder invloed.

Over wat die middelen zijn, dus of het gaat om alcohol of drugs, wil een woordvoerder geen uitspraken doen.

Voorarrest

Eerder vandaag werd bovendien bekend dat zijn voorarrest is verlengd. De man uit Monnickendam wordt ervan verdacht dat hij op 24 augustus met zijn auto tegen een bakfiets botste.

De 35-jarige vrouw die op de fiets reed, raakte gewond en overleed 's nachts in het ziekenhuis.