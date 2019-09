Verdachte dodelijk ongeluk Amsterdam drie maanden langer vast

AMSTERDAM - Het voorarrest van een 25-jarige man uit Monnickendam is vandaag met negentig dagen verlengd. Hij wordt verdacht van het veroorzaken van een dodelijke aanrijding in de Eerste Oosterparkstraat in Amsterdam.

Op 24 augustus reed man in zijn auto tegen het verkeer in de Eerste Oosterparkstraat in. Op het fietspad botste de auto tegen een bakfiets. De 35-jarige vrouw die op de fiets reed raakte gewond en overleed 's nachts in het ziekenhuis.

De auto reed met hoge snelheid langs het Oosterpark, zo vertelden cafémedewerkers de dag na het ongeluk aan AT5. Het leek er op dat de automobilist de macht over het stuur verloor, waarna hij tegen het verkeer in de Eerste Oosterparkstraat in zou zijn gevlogen.