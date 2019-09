Ruim derde van bussen in Waterland ontoegankelijk voor rolstoelgebruikers

WATERLAND - Voor rolstoelgebruikers is het vaak lastig om met de bus te reizen. Uit onderzoek is gebleken dat bij ruim een derde van de onderzochte bussen uit de regio Waterland de elektrische rolstoelplank niet naar behoren werkt.

Aanleiding van het onderzoek is het verhaal van de gehandicapte Barend Drost uit Purmerend. Wekelijks pakt hij de bus maar vanwege de defecte elektrische planken wordt het er niet eenvoudiger op. Barend besloot te filmen hoe lastig het voor hem was om de bus in en uit te gaan en plaatste het filmpje op Facebook.

Tevens diende hij een klacht in bij vervoersbedrijf EBS. Vervoersregio Amsterdam deed onderzoek. "Als eerste is een extra meting gedaan waarbij 61 bussen van EBS met een elektrische plank zijn onderzocht. 38 procent van de elektrische rolstoelplanken bleek onvoldoende te werken. Rolstoelplanken die wel uitklappen maar niet voldoende vergrendelen zijn hierin ook opgenomen", valt te lezen in een brief van de Vervoersregio Amsterdam.

Tekst loopt door na de video.



Volgens Vervoersregio Amsterdam zijn de elektrische hulpplanken erg kwetsbaar en daarom zo vaak kapot: "De constructie is dusdanig dat bij een kleine aanrijding met bijvoorbeeld een stoeprand de plank niet meer uitklapt of niet meer in de vergrendeling valt."

Houten plank

Als tijdelijke oplossing worden er houten planken in de bussen geplaatst. "Ook is EBS verzocht om op zeer korte termijn te zoeken naar een structurele oplosing voor dit probleem."

Naast de defecte planken stoorde Barend zich ook aan het gedrag van buschauffeurs. Deze zouden hem vaak niet willen helpen. Zo was in het door hem op Facebook geplaatste filmpje te horen hoe een buschauffeur hem toesnauwt. "Dit was de laatste keer!", klonk het bits toen hij met moeite de bus was ingekomen. "Dit gebeurt me iedere week wel een keer", vertelde hij destijds aan NH Nieuws.

"De chauffeur dient altijd aanwezig te zijn om de rolstoelgebruiker te helpen om zowel veilig in- als uit te stappen", verheldert Vervoersregio Amsterdam.