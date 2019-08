Bus rijdt gehandicapte Barend regelmatig voorbij: "Heel min dat dit gebeurt"

PURMEREND - Al zijn hele leven is Barend Drost uit Purmerend gehandicapt. Hij zit in een rolstoel en praten gaat erg moeizaam. Wekelijks pakt hij de bus naar de stad, maar dit gaat sinds een poos steeds lastiger. De elektrische planken - die hem de bus in moeten helpen - zijn vaak stuk. Buschauffeurs zouden onbehulpzaam zijn en hij wordt naar eigen zeggen regelmatig voorbij gereden.

Barend besloot te filmen hoe lastig het voor hem is om de bus in en uit te gaan en plaatste het filmpje op Facebook. "Dit was de laatste keer!", roept de buschauffeur hem bits toe nadat hij met moeite in de bus kwam. "Dit gebeurt me iedere week wel een keer", vertelt hij aan NH Nieuws, met behulp van een app.

Onbegrijpelijk

De moeder van Barend, Coby, vindt het onbegrijpelijk dat het zo lastig is voor haar zoon om de bus te nemen: "Je broek zakt er vanaf. Ik vind het heel min dat mensen zo tegen gehandicapten doen. Ik snap het niet. Mensen moeten toch ook gevoel hebben. Dan duurt het te lang en kunnen ze niet verder. Ik denk dat dat het is", verklaart ze.

"Hiervoor was het eigenlijk altijd de plank die er niet uitkwam. Maar daar werken ze aan bij vervoersbedrijf EBS, zeggen ze. Dus daar vertrouwen we maar op", aldus Coby.

Barend zelf heeft de nodige klachten verstuurd naar het vervoersbedrijf. Of daar echt wat mee gebeurt weet hij niet. Maar op deze manier kan hij in ieder geval 'terugvechten'.

EBS erkent dat er problemen zijn met de elektrische planken die rolstoelgebruikers moeten helpen de bus in te rijden. Als oplossing heeft elke bus nu houten planken. Ook laten ze weten dat buschauffeurs gewoon horen te helpen. Ze roepen Barend op om vooral klachten te blijven sturen.