1,2 miljoen ziekenhuisgeld verduisterd: ex-directeur van MC Slotervaart voor de rechter

AMSTERDAM - De voormalig directeur van het inmiddels gesloten Slotervaartziekenhuis in Amsterdam staat vandaag en woensdag voor de rechter in Amsterdam. Het Openbaar Ministerie beschuldigt Aysel Erbudak onder meer van verduistering van 1,2 miljoen euro aan ziekenhuisgeld.

Volgens het OM sluisde de verdachte tussen 23 juni en 8 september 2008 in totaal 1 miljoen euro weg, onder meer met valse facturen. Daarnaast zou de 52-jarige zorgonderneemster zich tussen medio 2011 en medio 2014 ten onrechte een bedrag van ongeveer 200.000 euro hebben toegeëigend. Ook dat was geld van het ziekenhuis, stelt justitie.

Ontkent alles

Erbudak ontkent alles. Zij werd in maart 2013 wegens conflicten in het ziekenhuis ontslagen. In 2015 bepaalde de civiele rechter dat zij het ziekenhuis 1,7 miljoen euro moest terugbetalen. Daarna werd zij persoonlijk failliet verklaard.

Volgens haar advocaat moet in de strafzaak, anders dan in de civiele procedure, worden aangetoond dat er opzet was tot het onttrekken van geld. Daar is geen sprake van geweest, stelt hij. Hij wijst er ook op dat het Slotervaart geen aangifte heeft gedaan tegen Erbudak.